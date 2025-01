Fenim Fashion Gramado 2025 pfrevê movimentar R$ 400 milhões em negócios

Em sua 29ª edição, a Outono e Inverno Gramado mostra o melhor das tendências em confecções de mais de 800 marcas nacionais e estrangeiras nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29) na serra gaúcha. A expectativa da organização é movimentar R$ 400 milhões em negócios e atrair cerca de 15 mil visitantes.

De acordo com o diretor da feira, Julio Viana, este mercado o lojista que vai ao evento "quer ver o produto, tocar, sentir, discutir preço, e mesmo os que não compram na hora, vão comprar depois". Segundo ele, "muitos lojistas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em Gramado, pois com a calamidade que aconteceu com as enchentes aqui no sul, eles precisam comprar, estão sem produtos, muitos perderam tudo, ficaram sem dinheiro e endividados, e a feira é a alternativa para eles reporem o estoque".

A ideia da organização foi a de trazer pluralidade de mercado e das próprias tendências em moda para o ano, trazendo as novidades em moda feminina, masculina, infantil, sportswear e underwear, com grifes tradicionais, clássicas, e contemporâneas.

Neste ano, participam parcas como Nicoboco, Ana Gonçalves, Alpelo, Grupo Oracon, Queens, Victory Eagle, Mooncity, Susan Zheng, Gangster, Sawary Jeans, entre outras. A . O Plus Size ganha cada vez mais destaque na feira. Assim, todo o lojista que visita a feira tem a garantia de encontrar as novidades de seu nicho de mercado.



A próxima edição da feira será nos dias 1, 2 e 3 de julho de 2025, quando acontece a 5ª edição da Fenim Fashion - Primavera e Verão, em Balneário Camboriú, nos pavilhões do Expocentro, na cidade catarinense.