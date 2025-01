Ibovespa sobe com minério, antes de feriado chinês, e fluxo, apesar de mau humor em NY

Após cair 0,20%, na mínima aos 122.206,78 pontos, o Ibovespa mudou de direção na manhã desta segunda-feira (27), e retomou a marca dos 123 mil pontos vista no fechamento do último dia 21. A valorização atinge quase toda a carteira teórica, que tem 87 ações. Segundo analistas, o movimento reflete oportunidades de preços e entrada de fluxo.A alta interna vai na contramão da queda expressiva no mercado acionário futuro em Nova York, por temores com o setor de tecnologia nos Estados Unidos. Lá, destaque ao Nasdaq que cede em torno de 3,50%.Como o Ibovespa tem poucas ações correlacionadas a este segmento, não acompanha as bolsas norte-americanas. "Não surfa nessa onda. Daqui a pouco começa amanhã tem o feriado do Ano Novo Lunar na China. Com menos notícias de lá, o impacto negativo para mercados emergentes fica limitado", diz Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. "O fluxo aqui está muito positivo, ainda porque o Ibovespa está barato", completa.Nesta manhã o dólar opera com volatilidade, em meio à proximidade da definição da taxa ptax, e os juros futuros cedem seguindo o recuo dos rendimentos dos Treasuries, apesar do avanço nas expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Em Daliah, hoje, o minério de ferro fechou com alta de 1,06%, enquanto o petróleo opera em baixa moderada.Antes que a agenda da semana ganhe tração, ações da Petrobras e o debate sobre medidas para reduzir os preços dos alimentos pelo governo ficam no radar.Quanto à estatal, a ANP determinou a unificação dos campos de Berbigão e Sururu, no pré-sal da Bacia de Santos, operado pela Petrobras com 42,5% de participação. Com isso, a produção será reportada em um único campo, majorando a alíquota no recolhimento de Participação Especial, de forma retroativa à data de início da produção. A Petrobras disse que avalia, no âmbito do consórcio, a adoção das medidas cabíveis.Além disso, segue no foco a discussão sobre reajuste nos valores dos combustíveis, em meio à defasagem em relação aos preços negociados no exterior e ao aumento de ICMS sobre combustíveis a partir de 1º de fevereiro.Às 15 horas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá a presidente da Petrobras, Magda Chambriard e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.Ao mesmo tempo, Lula reiterou ontem em vídeo que irá se reunir com atacadistas, produtores e donos de supermercados para encontrar uma solução para que a "comida chegue mais barata" à população.O governo tenta encontrar medidas para baratear os alimentos. Na sexta-feira anunciou que poderá reduzir as alíquotas de importação desses produtos. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, poderão ter as alíquotas cortadas os itens que estiverem mais caros no mercado interno em relação ao internacional."O fato de buscar preços equalizados com o exterior é um bom sinal. Ou seja, não vai cortar por cortar, vai acompanhar o cenário internacional", pontua o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, completando que isso também alivia os mercados.Quanto à agenda, a semana será marcada por com decisões de juros nos Estados Unidos, zona do euro e Brasil, além das primeiras leituras do PIB dos EUA e de países europeus do quarto trimestre de 2024. Também são esperados balanços das big techs Apple, Microsoft, Meta e discursos dos presidentes do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE).Aqui, será o primeiro Comitê de Política Monetária (Copom) sob o comando de Gabriel Galípolo, que assumiu o Banco Central este mês. "Esperamos que o Copom eleve a Selic em 1 ponto porcentual de 12,25% para 13,25% ao ano, com Galípolo demonstrando que seguirá a linha da antiga gestão, sem pressão", avalia Laatus.Na sexta-feira o principal indicador da B3 fechou em queda de 0,03%, aos 122.446,94 pontos.Às 11h28 subia 1,05%, aos 123.728,06 pontos, ante alta de 1,24%, aos 123.959,23 pontos, e abertura em 122.206,78 pontos (-0,02%). Só sete ações cediam, entre elas Weg ON (-5,91%), Automob ON (-3,23%), Raiadrogasil ON (-1,64%). Vale recuava 0,34%. Já Assai ON liderava as altas, com 8,46%. Entre os papéis ligados a commodities, CSN ON subia 4,365; Petrobras avançava entre 0,66% (PN) e 0,25% (ON). No caso de bancos, os ganhos eram de até 2,00% (Banco do Brasil ON).