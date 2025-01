Economistas preveem forte aumento da inflação neste ano

A previsão da inflação feita por economistas ouvidos pelo Banco Central deu um grande salto no boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (27). Os analistas esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) termine o ano em 5,50%, uma elevação de 0,42 ponto percentual em relação ao levantamento divulgado na semana passada.

Com isso, os economistas acreditam que o limite da meta será ultrapassado com folga. O centro da meta oficial para a inflação é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A perspectiva do mercado também piorou para 2026 (subiu de 4,1% para 4,22%) e para 2028 (de 3,58% para 3,73%).

A elevação ocorreu mesmo com o IPCA-15 tendo desacelerado para 0,11% em janeiro , segundo dado divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na sexta-feira (24). A taxa foi a menor para meses de janeiro na série histórica desde o início do Plano Real - a moeda passou a circular em julho de 1994.

Os analistas do mercado financeiro também aumentaram a previsão da taxa básica de juros no próximo ano para 12,5% , contra 12,25% da semana passada. A Selic ainda subiu para 2027 (de 10,25% para 10,38%), mas ficou estável em 2025 (15%) e 2028 (10%).

Nesta semana, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central se reúne para definir a nova taxa de juros. Os economistas mantiveram a expectativa de um aumento de um ponto percentual nesta quarta-feira (29), indo de 12,25% para 13,25%. O próprio Copom já indicou na ata da reunião de dezembro que esperava subir a Selic em um ponto no encontro deste mês.

O boletim Focus também indicou que o mercado espera um crescimento do PIB deste ano de 2,04% para 2,06%, mas prevê desaceleração em 2026 (de 1,77% para 1,72%) e 2027 (de 2% para 1,96%).

Já o dólar deve fechar o ano em R$ 6, de acordo com os economistas ouvidos pelo Banco Central, mesmo patamar do último levantamento.