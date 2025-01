Projeto eólico de Uruguaiana espera confirmar investidor em 2025

O empreendimento Minuano do Ibirocai almeja cumprir neste ano uma importante etapa para que possa sair do papel. Conforme o diretor geral da Norwind (empresa desenvolvedora da iniciativa), Pedro Mello, a expectativa é que ainda em 2025 seja anunciado um grupo econômico para comprar o projeto gaúcho e implementá-lo.

O executivo informa que a Norwind já está em tratativas para assegurar esse parceiro. Ele detalha que uma empresa desenvolvedora, como a Norwind, cumpre as etapas iniciais de desbravamento de um projeto eólico, como medição de vento, verificação de terrenos e desencadeamento do pedido de licenciamento ambiental, algo que empresas multinacionais e de maior porte não realizam. Essas companhias, normalmente, ingressam no negócio durante as últimas etapas, com a usina prestes a entrar em operação.

Sobre a licença ambiental prévia do empreendimento, Mello assinala que a projeção atual é que o documento seja emitido ao longo de 2025, provavelmente entre junho e agosto. Inicialmente, a previsão era que a liberação fosse obtida até o final do ano passado. O dirigente explica que o cronograma foi alongado por adequações feitas no processo de licenciamento. “Estamos bem otimistas que tudo vai transcorrer bem, porque o cuidado foi para ter o estado da arte do estudo ambiental”, frisa o executivo.

O integrante da Norwind ressalta que o momento do Rio Grande do Sul é positivo para viabilizar empreendimentos de geração de energia, já que, diferentemente do Nordeste que atualmente sofre com restrições no sistema de transmissão, o Estado possui infraestrutura para escoar a eletricidade. No entanto, ele adverte que, mais adiante, o sistema gaúcho também precisará de investimentos se quiser suportar novas usinas em seu território.

O complexo Minuano do Ibirocai prevê a efetivação de um parque com potência de 1 mil MW, o que representa em torno de metade da capacidade instalada de energia eólica em operação hoje no Rio Grande do Sul. No momento, a estimativa de investimento em um complexo como esse é de aproximadamente R$ 7 bilhões.

Mello acrescenta que, de acordo com cálculos da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), cada R$ 1,00 investido em energia eólica representa um impacto de R$ 2,90 no PIB. O complexo será implementado em uma área de cerca de 33 mil hectares (quase o equivalente a 900 parques da Redenção em Porto Alegre) e envolverá a instalação de mais de 200 aerogeradores.

O dirigente enfatiza que a futura operação eólica poderá ser desenvolvida sem impedir outras atividades típicas da região como, por exemplo, a pecuária. A perspectiva da criação de empregos diretos e indiretos com a implantação da usina é em torno de 10 mil postos de trabalho. A tendência é de que a comercialização da geração do novo parque eólico ocorra no ambiente do mercado livre (formado por grandes consumidores que podem escolher de quem vão adquirir a energia).