CEEE Equatorial inaugura centro de treinamento em Porto Alegre

Começou a operar oficialmente o Centro de Treinamento da CEEE Equatorial. O espaço, que fica ao lado da Subestação Porto Alegre 2, no bairro São Geraldo, Zona Norte da Capital, foi criado para potencializar a qualificação técnica dos profissionais que trabalham na rede de distribuição de toda a área de concessão.

Segundo nota da concessionária, com investimento de aproximadamente R$ 620 mil, a estrutura é utilizada para capacitar os técnicos em situações que simulam as condições reais de operação com religadores automáticos, transformadores, cestos aéreos e movimentação de carga. No último ano, a empresa aumentou em 10% o número de horas de capacitação das equipes operacionais. Em 2024, foram realizados os primeiros treinamentos no novo espaço, como procedimentos de linha viva e de segurança.

O cronograma de 2025 vai ampliar o treinamento dos profissionais de campo com práticas especializadas.

“Reforçamos, com o novo centro, o compromisso em investir continuamente no desenvolvimento e na qualificação de equipes, com foco na valorização dos eletricistas e no fortalecimento do corpo técnico. Para os nossos clientes, isso se traduz em atendimento mais ágil, maior confiabilidade da rede elétrica, reforço em inovação e eficiência", diz o gerente de Gente e Gestão da CEEE Equatorial, Alan Moraes.