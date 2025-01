Bolsas da Ásia fecham mistas, após novos incentivos para ações na China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores avaliavam novas medidas de Pequim para apoiar os mercados acionários chineses.Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,51%, a 3.230,16 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,37%, a 1.913,26 pontos. Reguladores financeiros chineses orientaram hoje seguradoras e fundos mútuos a comprar mais ações, ao passo que o PBoC - o banco central do país - prometeu reduzir as exigências para a tomada de empréstimos destinados a recompras de ações.Em Tóquio, o Nikkei avançou 0,79%, a 39.958,87 pontos, ainda favorecido pelo SoftBank, que teve alta de 1,4%, estendendo o salto de 11% do pregão anterior, após anúncio do governo Trump de que o grupo japonês fará parte de uma joint venture para o desenvolvimento de centros de dados voltados para inteligência artificial (IA).Em outra partes da Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 1,24% em Seul, a 2.515,49 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e de estaleiros, e o Hang Seng perdeu 0,40% em Hong Kong, a 19.700,56 pontos, revertendo ganhos de mais cedo na sessão.Em Taiwan, não houve negócios hoje em função de um feriado.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões positivos. O S&P/ASX 200 cedeu 0,61% em Sydney, a 8.378,70 pontos.