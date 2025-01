Microempa empossa nova diretoria para biênio 2025/2026

De Caxias do Sul

O empresário Tiago Fernando de Azevedo tomou posse nesta semana como presidente da Microempa (Associação das Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul) para o biênio 2025/2026. Vice-presidente das duas gestões anteriores, presididas por Pedro Steffens, anunciou como ações prioritárias a criação de projetos próprios para fortalecer a autonomia da entidade e o impacto das ações. "Queremos tornar a Microempa uma organização modelo, ainda mais eficiente e duradoura, com visão de toda a sociedade e não somente da categoria", definiu.



Com 40 anos de existência, comemorados em 2024, a entidade, antes com foco na Serra Gaúcha, assumiu representatividade estadual a partir da adesão ao Programa de Qualificação para Exportação, realizado em parceria com Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que capacitou empresários de 34 municípios para o mercado externo. A sede da entidade também é ponto de atendimento do programa Export RS para toda a indústria gaúcha.



O programa realizado de 2021 a 2023 registrou a capacitação de 157 empresas para exportar para 34 países. O valor exportado, somente em 2023, foi na ordem de US$ 8,2 milhões. De acordo com o ex-presidente, um terço das empresas capacitadas consolidou vendas para o exterior.