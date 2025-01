Vamos buscar 'intervenções' para baratear alimentos, afirma Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, (22), que o governo federal buscará intervenções para baratear os alimentos. Segundo ele, haverá reuniões com os ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda sobre o assunto. Ele deu a declaração em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, o veículo institucional do governo federal.

Produtores gaúchos já sofrem com perdas por conta da falta de chuva

A inflação é uma das grandes preocupações do governo federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teme que o aumento nos preços dos alimentos afete sua popularidade."para buscar conjunto de intervenções que sinalizem para o barateamento dos alimentos". Ele também afirmou que o haverá, no primeiro bimestre do ano, implementação de medidas sugeridas pelos supermercados para tentar conter os preços., e que isso contribuiu. Segundo ele, a expectativa é de um aumento das principais safras neste ano, o que contribuiria para uma baixa nesses valores."Não adianta o salário subir se os preços sobem na mesma proporção", declarou Rui Costa. Ele afirmou que Lula tem dois compromissos principais, com a inclusão social - o que inclui programas de assistência, obras e outras ações - e o equilíbrio fiscal. "Se você não tem equilíbrio fiscal, quem paga a conta mais cara são as pessoas mais pobres", afirmou."A qualquer tempo, a qualquer momento que se faça necessário, faremos o ajuste que precisar fazer para o compromisso fiscal.", disse o ministro da Casa Civil.O chefe da Casa Civil também mencionou cortes feitos pelo governo no passado. Rui Costa já havia dado declarações semelhantes sobre a política fiscal na segunda-feira, 20, depois de uma reunião ministerial promovida por Lula em Brasília. O Executivo tenta manter sob controle as expectativas do mercado financeiro sobre sua dívida. Deteriorações nas expectativas fazem a cotação do dólar subir, por exemplo.