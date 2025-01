Petrobras obtém certificação para comercializar bunker com conteúdo renovável em Rio Grande

A Petrobras obteve na semana passada (16/01) o certificado internacional ISCC EU RED para a comercialização de bunker (combustível para navios) com conteúdo renovável no Terminal de Rio Grande (TERIG), no Rio Grande do Sul. O VLS (Very Low Sulfur) B24, produzido pela Petrobras, é resultado da mistura de bunker de origem mineral com 24% de biodiesel.A ISCC EU RED é uma das mais tradicionais certificações existentes no mercado, aplicável para rastreabilidade e cálculo das emissões de gases de efeito estufa de matérias-primas e bioprodutos sustentáveis, permitindo a comercialização de VLS B24 com biodiesel certificado.Em julho do ano passado, a Petrobras foi a primeira empresa no País a obter autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para a comercialização de combustível marítimo com conteúdo renovável.A certificação ISCC EU RED agora obtida sela um trabalho iniciado com testes do produto no final de 2022, no próprio TERIG. Em comparação ao bunker 100% mineral, o VLS B24 tem o potencial de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em, aproximadamente, 20%, dependendo da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel e considerando o ciclo de vida completo do produto.“A certificação da fração renovável do VLS B24 é mais um indicativo da nossa estratégia de liderar a transição energética justa, apresentando soluções economicamente viáveis e adequadas às demandas da sociedade por sustentabilidade”, afirma o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser.