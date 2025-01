Dólar sobe com tarifa dos EUA de 25% sobre importações do Canadá e México

O dólar sobe em linha com a valorização externa frente moedas principais, como euro, libra e iene, e emergentes ligadas a commodities, em especial peso mexicano e dólar canadense. Neste dois últimos casos, o ganho supera o de seus principais pares, devido ao anúncio de tarifas de 25% sobre importações americanas do Canadá e México a partir de 1º de fevereiro. O governo canadense disse que o país está pronto para reagir à imposição dos EUA. O presidente Donald Trump também disse que os membros do Brics estavam tentando "dar a volta" nos Estados Unidos e que, se isso ocorrer, "não vão ficar felizes".



Em relação especificamente a tarifas comerciais contra a China, Trump lembrou que, em seu primeiro mandato, impôs "grandes tarifas" aos produtos do país, especialmente no aço, o que ajudou a manter empresas de siderurgia funcionando nos EUA. Ele não deu mais detalhes sobre futuras tarifas contra país asiático, mas pontuou que tem reuniões e telefonemas agendados com o presidente Xi Jinping para tratar do assunto.



Trump acrescentou ainda, que, por ora, os EUA ainda "não estão prontos" para implementar novas tarifas universais.



A Eurasia alerta para uma possível guerra comercial e maior desconexão econômica global.



A agenda interna é enxuta e o mercado deve monitorar ainda as reuniões do presidente Lula com ministros, para tratar sobre a presidência da COP-30 (10h) e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 15 horas. Haddad disse a seus colegas do primeiro escalão na segunda-feira, 20, que as contas públicas estão sob controle e apresentou metas, incluindo isenção de IRPF a até R$ 5 mil, durante a reunião ministerial.



No câmbio, o BC não deixou programado leilão extraordinário de dólares, apenas fará a operação habitual de swap cambial, com início da rolagem do vencimento de março. A oferta será de até 15 mil contratos (US$ 750 milhões), às 11h30. Na segunda, o BC vendeu US$ 2 bilhões via leilões de linha, que ajudou no alívio intradia, além da queda externa do dólar com a percepção de possível adoção gradual de tarifas às importações americanas. Será acompanhado ainda o leilão de títulos pós-fixados do Tesouro (11h).



Na fraca agenda de indicadores diária, o mercado acompanha o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, além de balanços nos EUA, como o da Netflix.



Às 9h34 desta terça-feira, 21, o dólar à vista subia 0,12%, a R$ 6,0495, após cair ontem e acumular perdas de 2,23% em janeiro. O dólar futuro para fevereiro ganhava 0,41%, a R$ 6,0605.