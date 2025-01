Sicredi e FINEP oficializam parceria para investimentos em inovação

O Sicredi e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) firmaram convênio pelo qual a agência pública, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI), credencia a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil como seu novo agente financeiro. O convênio, com potencial de chegar a R$ 1,4 bilhão nos próximos três anos, prevê financiamento para pequenas empresas que desenvolvam projetos voltados à inovação.

“A partir dessa parceria com a FINEP, será possível oferecer novas linhas de crédito com foco em projetos que sejam inovadores e que auxiliem nossos associados a desenvolverem ainda mais seus negócios no campo e na cidade. É um convênio que permitirá impulsionar o crescimento regional e local por meio do acesso ao crédito e com foco na inovação, trazendo melhoria para toda a sociedade”, explica o diretor-executivo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Leandro Gindri de Lima.

Até o momento, a parceria, ainda em fase inicial, conta com uma operação liberada na Cooperativa Aliança RS/SC/ES, e na Sicredi Ibiraiaras RS/MG, com outra operação que deverá ser assinada e liberada no início deste ano. Em uma segunda fase, todas as cooperativas interessadas poderão integrar o convênio. O Sicredi tem mais de 8 milhões de associados no Brasil, sendo mais de um milhão deles pessoas jurídicas. Entre as empresas associadas, 95% estão entre MEIs, micro e pequenas empresas.