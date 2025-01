Investidores estrangeiros ingressam com R$ 465,791 milhões na B3 em 15/01

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 465,791 milhões na B3 na sessão de quarta-feira, 15. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 2,81%, aos 122.650,20 pontos. O giro financeiro foi de R$ 70,2 bilhões.No mês de janeiro, até o momento, houve retirada de R$ 5,812 bilhões por parte de estrangeiros, resultado de compras acumuladas de R$ 136,79 bilhões e vendas de R$ 142,602 bilhões.No acumulado do ano, o fluxo de capital externo está negativo em R$ 5,812 bilhões.Os investidores institucionais retiraram R$ 113,329 milhões da Bolsa. No mês, houve entrada líquida de R$ 3,283 bilhões, refletindo R$ 67,433 bilhões em compras e R$ 64,15 bilhões em vendas. Em 2024, a entrada de capital totaliza R$ 3,283 bilhões.Os investidores individuais retiraram R$ 586,668 milhões da B3. Em janeiro, entraram com R$ 999,253 milhões, resultado de compras de R$ 26,762 bilhões e vendas de R$ 25,763 bilhões. No ano, o investimento por pessoa física está positivo em R$ 999,253 milhões.As instituições financeiras investiram R$ 228,021 milhões no dia em questão. No acumulado do mês, houve aporte líquido de R$ 367,196 milhões, com compras de R$ 6,989 bilhões e vendas de R$ 6,622 bilhões. As financeiras aportaram, neste ano, R$ 367,196 milhões.Por fim, na categoria outros investidores, houve entrada de R$ 6,184 milhões. Em janeiro, a categoria entrou com R$ 1,163 bilhão, refletindo R$ 2,373 bilhões em compras e R$ 1,21 bilhão em vendas. Em 2024, o investimento da categoria outros está positivo em R$ 1,163 bilhão.