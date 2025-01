Refap bate recordes de produção de diesel S-10 e asfalto em 2024

A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas (RS), bateu recordes históricos de produção de diesel S-10 e asfalto em 2024. A produção de asfalto, no ano passado, bateu o recorde anterior de 2016, de 203 mil toneladas, atingindo 251 mil toneladas. O volume total de diesel S-10 produzido chegou a 2,5 bilhões de litros, superando o recorde anterior de 2022 (2,4 bilhões de litros).



Em todo o Sistema Petrobras, o volume de petróleo processado oriundo do Pré-Sal também foi histórico, chegando a 70% do total processado pela companhia, superando o dado registrado em 2023, quando a média anual havia atingido 66%.



Já o Fator de Utilização das Refinarias (FUT) anual atingiu 93,2%, ante 92% realizado em 2023. O cálculo do FUT leva em consideração o volume de carga de petróleo processado e a capacidade de referência das refinarias, dentro dos limites de projeto dos ativos, dos requisitos de segurança, de meio ambiente e de qualidade dos derivados produzidos.



"A confiabilidade e a disponibilidade das plantas de refino foram fundamentais para a performance realizada. Os recordes estão alinhados à maior demanda de mercado, com a indicação de maior utilização das refinarias pelo planejamento integrado do segmento Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC) da Petrobras", explica o gerente geral em exercício da Refap, Paulo Adriano Escher.

Mais investimento, menos emissões nas refinarias



O atual Plano de Negócios da Petrobras prevê, até 2029, US$ 19,6 bilhões em investimentos no segmento RTC, representando um aumento de 17% em relação ao plano anterior. A Petrobras também reduziu as emissões de gases de efeito estufa no seu parque de refino.

Em 2024, a companhia registrou 36,1 KgCO2 por carga equivalente, a menor intensidade de emissões da série histórica (medição desde 2019). Assim, foi evitada a queima de 475 mil m³/dia de gás natural e a emissão de 365 mil toneladas de CO2. Trata-se do equivalente a retirar de circulação uma frota de mais de 6 mil ônibus urbanos movidos a diesel, ou mais de 60 mil carros movidos a gasolina. A Refap foi uma das grandes contribuintes, evitando a emissão de 114 mil toneladas de CO2.