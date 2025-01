Alckmin vai levar pedido de MP para reabrir usina de Candiota 3 à Brasília

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deve levar o pleito de uma Medida Provisória de caráter urgente para a reabertura da Usina de Candiota 3, no Sul do Rio Grande do Sul, ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e ao chefe da Casa Civil, Rui Costa. A ideia é que a MP estenda o contrato de compra e venda de energia com o governo federal até 2043, quando a usina seria desativada.O Sindicato dos Mineiros de Candiota se reuniu, na manhã desta sexta-feira (17), com o vice-presidente para debater o assunto e pedir uma coordenação para a construção da MP. De acordo com o integrante do sindicato, Hermelindo Ferreira, a reunião durou cerca de 30 minutos e foi considerada positiva."Ele (vice-presidente) tem conhecimento da causa que estamos detalhando. Ele nos questionou sobre vários pontos e também levou documentos para o debate", disse o sindicalista. Conforme Ferreira, na próxima segunda-feira, Alckmin deve entrar em contato com as pastas para buscar uma agenda que inclua o sindicato. "Será para a construção dessa Medida Provisória para que possamos abrir o mais rapidamente a usina", ponderou.O vice-presidente Alckmin confirmou, em entrevista a jornalistas após o anúncio de novos investimentos na indústria química, na unidade da Braskem em Triunfo, que levará a demanda do sindicato às pastas responsáveis. Além disso, ele defendeu os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL 576/21, que não renovou os subsídios às usinas termelétricas a gás e a carvão no país."Era um projeto de eólicas offshore, em alto-mar. Os artigos revogados não tinham a ver com o tema da matéria. Era matéria estranha. Mas vou levar o pleito a Brasília", disse. Alckmin também ressaltou que a transição energética é importante e necessária para a descarbonização. "Somos exemplo para o mundo em termos de clima e sustentabilidade. A transição energética é necessária", afirmou.A Usina de Candiota 3 parou de operar no dia 1º de janeiro. Na quarta-feira (15), pela manhã, cerca de mil pessoas participaram de uma mobilização em favor da usina em frente à unidade.A usina emprega direta e indiretamente cerca de 5 mil pessoas e representa 40% da arrecadação do município. A Companhia Riograndense de Mineração (CRM), que tem na Usina de Candiota 3 sua única cliente, estendeu o contrato de fornecimento por 60 dias.