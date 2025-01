Ibovespa tem queda de 1,15%, aos 121,2 mil, com foco em novo início de Trump

O dólar ganhou fôlego na tarde desta quinta, 16, negociado a R$ 6,07 na máxima do dia, e o Ibovespa perdeu a linha dos 121 mil na mínima da sessão, mas não no fechamento, em baixa de 1,15%, aos 121.234,14 pontos, devolvendo parte do ganho de 2,81%, desta quarta, 15. Assim, na semana, o índice da B3 ainda sustenta avanço de 2,00% e, no mês, de 0,79%. Entre a mínima e a máxima de hoje, oscilou dos 120.796,40 aos 122.659,70 pontos, saindo de abertura aos 122.649,42. O giro financeiro foi a R$ 30,3 bilhões, ainda forte após o vencimento de opções, ontem, sobre o Ibovespa.



Enquanto, na quarta-feira, duas das 87 ações da carteira do índice fecharam em baixa, hoje apenas oito papéis conseguiram avançar na sessão, tendo Azul à frente, em alta de 3,63%, após a assinatura, anunciada na noite anterior, de memorando de entendimento para eventual fusão com a Gol. Destaque também para Embraer (+3,57%) e Bradespar (+1,37%), além de Cosan (+0,58%) que anunciou venda de 173 milhões de papéis da Vale (ON +0,13%), ao preço final de R$ 52,29, na maior venda em bloco (block trade) de ações já feita na B3, reportam os jornalistas Altamiro Silva Junior, Caroline Aragaki e Júlia Pestana, do Broadcast.



Na ponta perdedora do Ibovespa, destaque hoje para ações de setores considerados cíclicos, como Magazine Luiza (-6,75%), Lojas Renner (-5,98%) e CVC (-5,62%), em dia de retomada do movimento de alta na curva de juros doméstica.



"Foi uma dia de realização na Bolsa brasileira após ganho de quase 3% ontem. Mercado está na expectativa para o PIB da China nesta noite, o que contribuiu também para o ajuste no setor de commodities, ante a percepção de que a economia chinesa não terá alcançado a meta de crescimento para o ano, de 5%", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos. "O medo de tarifação nos Estados Unidos no início do governo Trump afetou em especial, hoje, o setor de proteína", acrescenta. Assim, BRF caiu 6,96%, com Marfrig (-6,35%), JBS (-4,03%) e Minerva (-2,62%) também em queda no fechamento.



Por sua vez, o desempenho negativo do petróleo em Londres e Nova York contribuiu para puxar para baixo as ações de Petrobras (ON -0,07%, PN -0,64%), com efeito para o Ibovespa pelo peso que possuem no índice, diz Inácio Alves, analista da Melver. Ele destaca, na agenda doméstica, leitura abaixo do limiar de 50, a 49,1, no Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), com o setor, no Brasil, voltando a mostrar pessimismo pela primeira vez em 20 meses.



Em Nova York, ainda que em menor grau, houve também piora de humor nas bolsas à tarde, após Scott Bessent, secretário do Tesouro indicado por Donald Trump, ter dado alguns detalhes sobre o plano do governo que toma posse nesta segunda-feira, 20, para as tarifas de comércio exterior. Segundo ele, as tarifas poderão ser usadas para remediar práticas desleais de comércio, mencionando em específico o aço da China, e poderão ser aplicadas também para conter crises sanitárias, como as relacionadas ao uso da substância Fentanil, e mesmo para elevar receitas. Ele participou hoje de audiência no Congresso dos Estados Unidos.



"Embora o mercado ainda esteja cauteloso em relação às políticas da administração Trump que estão por vir - especialmente em torno de tarifas e cortes de impostos, que poderiam ajudar a alimentar a inflação -, os mais recentes números de inflação divulgados nesta semana fizeram com que o mercado ganhasse confiança de que a política do Fed está no caminho certo", diz em nota John Kerschner, gerente de portfólio na Janus Henderson. Ele observa que o mercado começa a mostrar certo alívio com relação à chance de taxas de juros "extremamente altas", um risco que, por enquanto, foi "afastado". "O mercado de títulos não limitará o grande avanço que vimos nos últimos dois anos nos mercados de ações."



No fechamento de hoje, os principais índices de ações em Nova York mostravam variação entre -0,16% (Dow Jones) e -0,89% (Nasdaq), contidos pelos comentários de Bessent sobre tarifas comerciais.