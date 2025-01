Costa Filho diz que receberá presidentes de Azul e Gol para reunião sobre proposta de fusão

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que receberá, nos próximos dias, os presidentes da Azul e Gol para reunião sobre a proposta de fusão tornada oficial pelas companhias em memorando assinado na quarta-feira, 15. Em entrevista a jornalistas na manhã desta quinta-feira, 16, o ministro disse que não antecipará avaliações aprofundadas sobre a proposta das companhias antes da posição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas indicou não ser contrário.

A fusão, afirmou Costa Filho, não seria inédita no mundo e não alteraria a concentração verificada atualmente no mercado aéreo brasileiro. "Elas já controlam 60% do mercado. Possível fusão fortalece as empresas. O pior cenário seria se quebrassem", disse ele.

Conforme os termos do memorando, a companhia resultante da combinação deve ser uma corporation, ou seja, sem controle definido, sem um dono. Inicialmente, a ideia é manter os nomes das marcas de forma separada.

O CEO da Azul, John Rodgerson, disse que a fusão cria uma empresa mais forte e tem chance de ser concluída em 2025, mais para o final do ano.