Exportações da Indústria de Transformação caem 3,4% em 2024 no Rio Grande do Sul

Com queda nas vendas em 14 dos 23 segmentos exportadores do Rio Grande do Sul, e com dois dos três principais países parceiros comerciais do Estado tendo reduzido as compras de produtos gaúchos, as exportações da Indústria de Transformação do RS recuaram 3,4%, em 2024, na comparação com 2023.

De janeiro a dezembro do ano passado, os embarques somaram US$ 16,3 bilhões, retração de US$ 568 milhões na comparação com igual período anterior. "Alguns dos segmentos que mais contribuem com nossas vendas externas, como Alimentos e Máquinas e Equipamentos, tiveram forte recuo em suas exportações, contribuindo decisivamente para o resultado ruim de 2024", diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Claudio Bier.

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), embora os preços médios de venda tenham crescido 1,5%, não foram suficientes para conter a retração de 4,8% nas quantidades embarcadas pelo Rio Grande do Sul.

O principal segmento exportador do Estado, por exemplo, Alimentos, vendeu US$ 5,1 bilhões, 12,5% a menos do que em 2023. A queda foi impulsionada pela retração de 17,4% nas quantidades, já que os preços médios se expandiram em 5,9%.

Tabaco, o segundo segmento gaúcho que mais exporta, vendeu US$ 2,7 bilhões, crescimento de 10,1% em relação a 2023. Mesmo tendo caído 10,4% a quantidade comercializada, o aumento significativo de 22,9% nos preços médios acabou compensando.

As vendas de Máquinas e equipamentos, o terceiro segmento da Indústria de Transformação que mais exporta no RS, caíram 4,2% no ano passado, na comparação com 2023. Foi US$ 1,4 bilhão vendido, com quantidade em queda (10,9%), mas preços em alta (7,5%).

De janeiro a dezembro de 2024, o Rio Grande do Sul importou US$ 13 bilhões em mercadorias, queda de US$ 780,4 milhões, ou -5,7%, frente ao acumulado de 2023. Nesse período, 82,6% das importações gaúchas se concentraram em bens da Indústria de Transformação (US$ 10,7 bilhões, recuo de 1,8%), principalmente de Químicos. As compras gaúchas desse segmento concentraram-se em Intermediários para fertilizantes, vindos principalmente do Marrocos.

Queda para EUA e China

Em relação aos principais destinos das exportações da Indústria de Transformação do Rio Grande do Sul, Estados Unidos (primeiro do ranking) e China (segundo) reduziram suas compras, respectivamente, em 8,3% e 15,6% no ano passado. A exceção foi a Argentina, terceiro maior importador de produtos gaúchos, que registrou incremento de 1,8%. A retração para os EUA se deve a questões internas daquele país, enquanto a China tem diminuído o ritmo da sua expansão econômica na comparação com a média de anos anteriores, afetando as exportações gaúchas.