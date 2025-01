Projeto quer atrair mulheres no mercado financeiro

Com a missão de democratizar o acesso das mulheres ao mercado financeiro, o Instituto Mulheres no Mercado Financeiro (MMF) chega na área com a expectativa de ofertar cinco mil bolsas de estudos até dezembro de 2025. O foco são as certificações mais exigidas pelo mercado, como a CPA-20 e a CEA. Cerca de 60% dessas bolsas serão destinadas a mulheres negras. "Quando olhamos para a área financeira, não vemos praticamente mulheres em cargos de alta liderança, e nem ganhando dinheiro com isso. Na verdade, o desafio começa antes, com as barreiras para entrar nesse mercado", analisa Nathália Rodrigues, conhecida como Nath Finanças, e fundadora do MMF. Um dos desafios é obter as certificações necessárias para atuar, o que inclui custos desde os cursos preparatórios até da própria acreditação. "Queremos facilitar o acesso dessas mulheres a isso", comenta ela, que está entre as 50 maiores líderes globais pela Fortune (2021) e foi reconhecida entre as 500 personalidades mais influentes da América Latina pela Bloomberg Línea. Ao seu lado nesse projeto estão a gaúcha Andreza Rocha, diretora executiva, e Priscila Salgado, líder do Comitê de Estratégia. Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) apontam que as mulheres que investem são apenas 28%, e os homens são 34%. Enquanto 64% das brasileiras não guardam dinheiro de jeito nenhum, entre os homens o percentual cai para 58%. O MMF vai oferecer cursos especializados em finanças e investimentos mais acessíveis, incluindo pós-graduações, para preparar as mulheres para o mercado de trabalho. Até novembro de 2025, o projeto vai oferecer uma pós-graduação em Gestão Financeira e Mercado de Capitais. O foco será nas competências técnicas e práticas, alinhadas ao mercado financeiro e negócios, cobrindo planejamento financeiro, investimentos e gestão de riscos. Além disso, a ideia é apoiar mulheres de outras áreas através de Clubes de Investimentos, onde elas vão poder trocar ideias e fazer networking, promovendo uma maior compreensão do mercado financeiro. Para personalizar o conteúdo para as alunas será usada Inteligência Artificial e o aplicativo Nath Play, plataforma que irá hospedar os cursos e pós-graduações. O valor da assinatura Premium será de R$ 32,90 por mês, podendo ser pagos semestralmente (R$ 197,40) ou anualmente

(R$ 394,80). Para o início das ações foram escolhidas cinco regiões do País para a apresentação do instituto: Rio de Janeiro, Salvador (Bahia), Brasília, Belém (Pará) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul). A iniciativa busca ainda uma maior conscientização do mercado sobre a ampliação das oportunidades para todos. Nos últimos dois anos, diversas empresas globais anunciaram a redução dos esforços e investimentos nos projetos de diversidade e inclusão.

AWS lança região de infraestrutura no México

Perspectiva é abrir oportunidades de crescimento econômico para o país AdobeStock/Divulgação/JC

A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, anunciou o lançamento da Região México. A partir de agora, desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas terão mais opções para executar suas aplicações e atender aos usuários finais a partir de data centers da AWS localizados no México. A expectativa é investir mais de US$ 5 bilhões no México ao longo de 15 anos. A companhia também lançou o Fundo AWS InCommunities de US$ 300 mil em Querétaro para ajudar grupos, escolas e organizações locais a iniciar novos projetos comunitários. A decisão havia sido anunciada durante o re:Invent 24, que aconteceu em Las Vegas (EUA). Na ocasião, a AWS confirmou US$ 1,8 bilhão na ampliação e atualização da infraestrutura no Brasil. "Esse lançamento no México marca um passo significativo à medida que continuamos a expandir nossa infraestrutura e a oferecer inovação global em aprendizado de máquina (ML), inteligência artificial (IA) e outras tecnologias avançadas para nossos clientes", comentou o vice-presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS, Prasad Kalyanaraman. Segundo ele, com acesso a uma infraestrutura segura e confiável, juntamente com o conjunto de tecnologias da AWS, essa nova região ajudará as empresas em todo o México a se situarem no centro da inovação em IA e ML. A expectativa da empresa é que a construção e a operação contínuas da nova Região da AWS acrescentarão aproximadamente US$ 10 bilhões ao produto interno bruto (PIB) do México e apoiarão uma média de 7 mil empregos equivalentes a tempo integral anualmente, em empresas externas. Esses empregos, incluindo construção, manutenção de instalações, engenharia, telecomunicações e outros serviços dentro da economia mais ampla do país, farão parte da cadeia de suprimentos da AWS no México. "Temos orgulho de aprofundar nossos investimentos no México para ajudar a apoiar a transformação dos negócios, promover talentos tecnológicos, desenvolver habilidades em nuvem e criar oportunidades de crescimento econômico", acrescentou Kalyanaraman. Com a Região AWS México (Central), a AWS tem 114 Zonas de Disponibilidade em 36 regiões geográficas, com planos anunciados para lançar mais 12 Zonas de Disponibilidade e mais quatro Regiões na Nova Zelândia, Reino da Arábia Saudita, Taiwan e Nuvem Soberana Europeia da AWS. As regiões da AWS são compostas por zonas de disponibilidade que colocam a infraestrutura em locais geográficos separados e distintos.

