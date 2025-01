Inscrição para concurso do INSS termina nesta quinta (9); salário inicial é de R$ 14,2 mil

As inscrições para o concurso do MPS (Ministério da Previdência Social), com 250 vagas imediatas para o cargo de perito médico federal, serão encerradas nesta quinta-feira (9). O salário inicial é de R$ 14.166,99.

Para participar, os candidatos devem acessar o site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), banca responsável pelo concurso. A taxa de inscrição é de R$ 120, e as provas devem ser aplicadas no dia 16 de fevereiro.

O concurso conta também com formação de cadastro de reserva, que soma outras 250 vagas. A seleção foi autorizada em agosto do ano passado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), período em que apenas 175 vagas foram disponibilizadas.

Os candidatos ao cargo devem apresentar diploma de conclusão de graduação de Nível Superior em Medicina. Além disso, aqueles que forem aprovados deverão permanecer no cargo por, no mínimo, cinco anos.

O concurso terá a aplicação de duas provas objetivas: uma de conhecimentos gerais e outra de conhecimentos específicos. Os exames terão uma duração de quatro horas e valerão até 120 pontos.

Aqueles que obtiverem notas inferiores a dez pontos na prova de conhecimentos gerais ou nota inferior a 21 pontos na objetiva de conhecimentos específicos serão eliminados do concurso. Também não é permitido que os participantes acumulem uma nota inferior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

Os candidatos poderão enviar também documentos para a prova de títulos, que valerá, no máximo, sete pontos. Serão aceitos:

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado em qualquer área de atuação da medicina e da saúde;

Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado em qualquer área de atuação da medicina e da saúde;

Certificado de curso de Especialização Médica em Regime de Residência Médica em qualquer especialidade médica e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM (Conselho Regional de Medicina);

Certificado de Especialização em Regime de Residência Médica na área de Medicina do Trabalho ou Saúde do Trabalhador e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM;

Especialização em Regime de Residência Médica na área de Medicina Legal e (ou) Perícia Médica e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM.