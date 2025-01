Prefeitura de Encruzilhada do Sul disponibiliza vagas para estagiários dos níveis Médio, Técnico e Superior

A prefeitura de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, está com vagas para estagiários dos níveis Médio, Técnico e Superior. O processo seletivo será conduzido pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/RS) e prevê o preenchimento de vagas disponíveis, além de cadastro reserva. As inscrições devem ser realizadas até o dia 13 de janeiro, através do Portal do CIEE RS (https://www.cieers.org.br/). Para o Ensino Superior estão disponíveis uma vaga para o curso de Administração, uma para Direito, duas para Pedagogia, além de cadastro reserva para Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão Ambiental, Marketing Digital, Matemática - Licenciatura, História - Licenciatura, Pedagogia, Português - Licenciatura, Psicopedagogia, Serviço Social, Agronomia, Nutrição, Psicologia e Teologia.Para o nível Técnico, são duas vagas para Magistério, além de cadastro reserva para técnico em Enfermagem, em Radiologia, em Informática e em Agropecuária. Já para o Ensino Médio estão sendo disponibilizadas seis vagas.