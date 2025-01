Feirão de emprego realiza mais de 1,1 mil atendimentos na Fiergs

Pelo menos 1,1 mil atendimentos estão sendo realizados nesta quinta-feira (9) no Feirão de Empregos que ocorre no Centro de Eventos da Fiergs, na zona Norte de Porto Alegre. A iniciativa da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas) oferece mais de 1,6 mil vagas e conta com a presença de 43 empresas que realizam as entrevistas de emprego até as 17h nos segmentos de prestação de serviços, comércio, indústria e agronegócio.

Além de Porto Alegre, o evento também está sendo realizado nas agências da Fundação em Caxias do Sul e Santa Maria. O feirão oferece vagas ao jovens do Exército (com idade entre 18 a 21 anos) que estão concluindo o serviço militar e também ao público em geral, com ou sem experiência, e de todos os níveis de escolaridade.

O diretor-presidente da Fgtas, José Scorsatto, disse que a Fundação já vinha desenvolvendo o projeto há pelo menos oito anos nas unidades militares do Exército com orientações sobre o mercado de trabalho para o jovem que deixa o serviço militar. "Muitos dos jovens estão saindo do Exército e a proposta é que eles tenham um emprego", destaca. Segundo Scorsatto, a ideia da Fgtas em parceria com a Fiergs é aprofundar o projeto também para a Marinha e a Aeronáutica com o encaminhamento dos jovens que deixam as organizações militares para o mercado de trabalho.

O coronel Rafael Canes, do Comando Militar do Sul (CMS), disse que aproximadamente 950 homens e mulheres que estavam em organizações militares de Porto Alegre e da Região Metropolitana e concluíram o tempo de serviço no Exército foram ao Feirão. "A ideia é aproveitar a mão de obra qualificada dos jovens no período que ficam nas unidades militares", destaca. Para Canes, o Feirão de emprego facilitará o contato dos militares que estão saindo das unidades militares em janeiro, fevereiro e março com as empresas da região.

Durante o Feirão de Empregos, foram fornecidas cartas de encaminhamento para as entrevistas mediante distribuição de senha por ordem de chegada. O trabalhador tinha que apresentar carteira de identificação com CPF e foto para atendimento. Do total de vagas disponíveis no evento, 84,6% não exigem experiência e 96,8% são efetivas.

Com relação ao setor econômico, 58% pertencem ao setor de serviços; 21,2%, ao comércio; 12,6%, à construção civil e 8%, à indústria. Sobre a escolaridade, 40,4% exigem Ensino Fundamental completo e 18,4%, Médio completo. A remuneração das vagas varia de R$ 1.600,00 a R$ 6.700,00.

Entre as 1,2 mil pessoas atendidas no Centro de Eventos da Fiergs, estavam o soldado Eliezer da Silva Dias, 21 anos, que deixa o Exército no mês de março. "Estou na procura de um serviço para complementar a renda com ajudante de carga e descarga ou porteiro. A minha ideia é abrir um negócio próprio" acrescenta. Dias, que presta serviço militar na Policlínica Militar em Porto Alegre, pretende abrir uma distribuidora de bebidas em Gravataí - sua cidade natal. Residente no bairro Santo Agostinho, na zona Norte, a venezuelana Maíreth Campos disse que ficou sabendo do Feirão de Emprego por amigos e que tentaria uma vaga como consultora de empresa.