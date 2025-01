Venda de implementos rodoviários cresce 5,4%

A indústria de implementos rodoviários consolidou taxa de crescimento de 5,4% no ano passado na comparação com 2023. No período, foram emplacadas 159.203 unidades ante 151.041 no exercício anterior. "O balanço final ficou dentro das expectativas, mantendo a curva positiva de crescimento, mesmo com alguns segmentos registrando resultado desfavorável", avaliou José Carlos Spricigo, presidente da Anfir (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários). Para 2025, a expectativa é alta de 5% a 10% nos veículos leves e estabilidade nos rebocados.

O segmento de carroceria sobre chassi consolidou a recuperação, registrando alta de 16,3%, com a venda de 70.604 produtos. "O desempenho da linha leve está ligado com a retomada do comércio varejista nos centros urbanos", indica Spricigo. Dentre as sete famílias, cinco tiveram resultado positivo, com destaque para betoneiras, com aumento de 73% e 1.843 entregas. Produto mais comercializado, o baú de alumínio/frigorificado teve avanço de 21%, com 30.062 unidades emplacadas. Baú lonado, com 5% e 340 unidades vendidas, e basculantes, com 2,5% e 8.033 emplacamentos, fecharam o exercício com números negativos.



O segmento de veículos rebocados registrou recuo de 1,9%, com 88.559 unidades emplacadas. "Os dois produtos de maior volume do segmento, basculante e graneleiro/carga seca, apresentaram resultado negativo, o que interferiu no desempenho anual do setor", explica Spricigo. Ressalta que, assim mesmo, não foi uma queda expressiva, pois o balanço final se aproximou da estimativa inicial de 90 mil produtos.



Das 15 famílias de pesados, 10 consolidaram números positivos. O mais expressivo, de 114%, foi registrado no porta contêiner, com 5.316 emplacamentos. O baú carga geral cresceu 78%, para 10.121 equipamentos. Principal produto, o graneleiro/carga seca somou 18.362 unidades entregues, queda de 12%, e o basculante, segundo mais vendido, 17.141, com recuo de 30%. Em 2023, as posições de ambos estavam invertidas. A retração mais significativa, de 33%, atingiu os modelos dolly, que somaram 8.341 unidades.