Correios lança edital de inovação para soluções em logística e planejamento

Empresas, startups, universidades, pesquisadores, alunos e profissionais de Tecnologia da Informação (TI) podem participar do edital do 1º Ciclo de Inovação Aberta – Soluções Operacionais do Correios. O objetivo é atrair pessoas físicas e jurídicas que atuam no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a apresentação de respostas a desafios nas áreas de logística, planejamento, inovação, atendimento, tratamento, transporte e distribuição.