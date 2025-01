Poupança tem em 2024 saque líquido de R$ 15,467 bi, a menor retirada dos últimos 4 anos

A caderneta de poupança teve saques líquidos de R$ 15,467 bilhões em 2024, a menor retirada de recursos últimos quatro anos, informou o Banco Central. O último resultado positivo ocorreu em 2020. Naquele ano, os depósitos superaram as retiradas em R$ 166,310 bilhões, em meio às incertezas causadas pela pandemia de covid-19.



Poupadores depositaram R$ 4,197 trilhões na caderneta de poupança em 2024, enquanto as retiradas somaram R$ 4,213 trilhões.

Apenas em dezembro, os depósitos somaram R$ 400,140 bilhões, contra R$ 395 bilhões em saques.A captação líquida da poupança atingiu R$ 4,960 bilhões no último mês do ano passado.Considerando um rendimento de R$ 5,591 bilhões em dezembro - e de R$ 64,284 bilhões em 2024 - o saldo final da caderneta de poupança atingiu R$ 1,032 trilhão no fim do ano passado., quando a caderneta somou R$ 1,036 trilhão.