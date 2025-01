Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após perdas em NY e medidas chinesas

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após uma rodada de perdas em Wall Street e novas medidas chinesas de estímulo ao consumo.O índice japonês Nikkei caiu 0,26% em Tóquio, a 39.981,06 pontos, pressionado por ações de eletrônicos, enquanto o Hang Seng recuou 0,86% em Hong Kong, a 19.279,84 pontos, e o Taiex cedeu 1,03% em Taiwan, a 23.407,33 pontos.Ontem, os mercados acionários de Nova York tiveram quedas de cerca de 0,4% a quase 2% após dados econômicos dos EUA gerarem dúvidas sobre o espaço para mais reduções dos juros básicos americanos.Destoando na região asiática, o sul-coreano Kospi avançou 1,16% em Seul, a 2.521,05 pontos, acumulando ganhos pelo quarto pregão consecutivo. A blue chip Samsung Electronics saltou 3,43%, apesar de balanço trimestral preliminar pior do que o esperado, que há havia sido precificado.Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,02%, a 3.230,17 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,30%, 1.873,39 pontos, embora Pequim tenha ampliado seu programa de troca de bens de consumo, em mais uma tentativa de reavivar o crescimento da segunda maior economia do mundo.Na Oceania, a bolsa australiana mostrou desempenho positivo pela quinta sessão consecutiva, com alta de 0,77% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.349,10 pontos.