Indústria química anuncia investimentos no Estado na próxima semana

No dia 17 de janeiro, entre 10h e 12h, a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), promoverá no Polo Petroquímico de Triunfo uma cerimônia de anúncio de investimentos no setor químico nacional. Na ocasião, empresas do setor - Braskem, Innova, Grupo OCQ e Unipar – farão seus respectivos anúncios de investimentos, que são consequência do Regime Especial da Indústria Química (Reiq Investimento) e que, por sua vez, estabelece o benefício às empresas que realizarem a ampliação de capacidade instalada ou instalação de novas plantas.

Do montante total de investimentos, mais da metade é relativo aos investimentos que estão em andamento ou já previstos para o Rio Grande do Sul, os demais serão efetuados nos Estados de São Paulo, Bahia e Alagoas. Os CEOS das empresas envolvidas falarão sobre seus respectivos projetos e divulgarão seus valores.

O evento contará com a presença de diversos empresários e dirigentes do setor, além do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e do governador gaúcho, Eduardo Leite. Também estará presente ao evento o presidente executivo da Abiquim, André Passos Cordeiro.

O dirigente comenta que a indústria química brasileira terminou 2024 com um faturamento de US$ 158,6 bilhões. “Respondemos por 11% do PIB industrial e geramos R$ 30 bilhões em tributos federais anualmente, além de 2 milhões de empregos diretos e indiretos e pagamos salários muito acima da média da indústria”, enfatiza o dirigente.

Ele reforça ainda que, embora desafiador, 2024 foi um ano também marcado por grandes conquistas para o segmento. Uma das mais recentes foi a aprovação do Projeto de Lei do Inventário Nacional de Substâncias Químicas que, conforme Cordeiro, posiciona o Brasil como referência no Hemisfério Sul, em regulação do uso adequado de substâncias químicas.