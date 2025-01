Lula faz reunião sobre andamento de projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul

Com a proposta de acompanhar o andamento e avançar no trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com ministros nesta segunda-feira (6). O Estado enfrentou fortes enchentes em 2024, principalmente no mês de maio. O governo federal já autorizou a construção de 11,5 mil unidades habitacionais em diversos municípios gaúchos, além da criação de modalidades especiais do Minha Casa, Minha Vida para emergências e a possibilidade de aquisição de imóveis prontos, com valor elevado para até R$ 200 mil.

"Começando 2025 com reunião entre ministros para acompanhar o andamento e avançar no trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul", postou Lula em seu perfil nas redes sociais. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, serão construídas habitações dentro do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que financia o programa Minha Casa, Minha Vida, como também no modelo de Compra Assistida, de imóveis existentes, em que as famílias escolhem aqueles imóveis e podem se mudar.