Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após rali de tecnologia em NY

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, favorecidas por um rali de ações de tecnologia em Nova York ontem.Liderando ganhos na região, o japonês Nikkei subiu 1,97% em Tóquio, a 40.083,30 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou ligeiro ganho de 0,14% em Seul, a 2.492,10 pontos, e o Taiex avançou 0,44% no mercado taiwanês, a 23.651,27 pontos.Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,71%, a 3.229,64 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,60%, a 1.879,02 pontos. No radar, estão detalhes de um plano de Pequim para incentivar o consumo, esperados para quarta-feira (08).O apetite por risco na Ásia veio após ações de big techs americanas, incluindo da fabricante de chips para inteligência artificial (IA) Nvidia, saltarem no último pregão de Nova York, o que acabou impulsionando papéis de semicondutores no Japão e na China hoje.Exceção, o Hang Seng caiu 1,22% em Hong Kong, a 19.447,58 pontos, sob o peso de ações de tecnologia e biotecnologia, após notícia de que o Pentágono ampliou uma lista de empresas chinesas identificadas como de "natureza militar".Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quarto pregão seguido, com alta de 0,34% do S&P/ASX 200, a 8.285,10 pontos.