Empresas que fazem mais de 10 mil ligações por dia terão que usar prefixo 0303

Todas as empresas que realizam mais de 10 mil chamadas por dia deverão utilizar o prefixo 0303 para identificar as ligações. Antes, a obrigatoriedade era restrita a empresas de telemarketing. Agora, abrange empresas e entidades responsáveis por grandes volumes de chamadas, independentemente do motivo. As novas regras foram publicadas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) em setembro de 2024 e começaram a valer neste domingo (5).