Dólar segue exterior e cai mais de 1%, a R$ 6,1096, em dia notícia sobre tarifas nos EUA

O dólar abriu o pregão desta segunda-feira (6) em queda ante o real, acompanhando o movimento da moeda norte-americana no exterior. O dólar recua de forma praticamente generalizada após o jornal The Washington Post revelar que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda concentrar tarifas em apenas alguns setores críticos e específicos.O plano seria menos restritivo do que o proposto por Trump durante a campanha, de acordo com a reportagem. Segundo as pessoas ouvidas pelo jornal, ainda não está claro quais seriam os setores afetados.A tarifação universal prometida por Trump é um elemento de preocupação para o mercado, seja na ponta dos países exportadores, que podem ter de arcar com custos maiores para a venda dos produtos, seja nos Estados Unidos, onde as taxas podem resultar em aceleração da inflação e afetar o ciclo de corte nos juros do país.Por volta das 9h10min, o dólar à vista recuava 0,70%, para R$ 6,1384, enquanto o dólar futuro tinha queda de 0,78%, a R$ 6,1665.Um pouco mais tarde, já perto das 10 horas, o dólar à vista atingia mínima a R$ 6,1096, com queda de 1,17%. O dólar para fevereiro, por sua vez, tinha mínima a R$ 6,1400, com queda de 1,21%.