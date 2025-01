Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com pressão na China; euforia por IA apoia Seul e Taiwan

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta segunda-feira (6) à medida que a confluência de incertezas econômicas manteve a pressão sobre os negócios chineses. Na contramão, o anúncio de investimento bilionário da Microsoft em inteligência artificial promoveu um frisson entre ações de tecnologia, que se traduziu em fortes ganhos aos mercados de Seul e Taiwan.Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou a sessão em baixa de 0,36%, a 19.688,29 pontos. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,14%, a 3.206,92 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,38%, a 1.849,45 pontos.Segundo a Reuters, as bolsas de Xangai e Shenzhen pediram a alguns fundos mútuos que limitem a venda de ações neste início do ano.Entre outras praças, o índice Nikkei, de Tóquio, recuou 1,47%, a 39.307,05 pontos, na volta de feriado prolongado que suspendeu as operações nos últimos pregões. A ação da Nippon Steel caiu 0,75%, após o presidente dos EUA, Joe Biden, ter proibido a e empresa de comprar a americana U.S. Steel na última sexta-feira.Por outro lado, o sul-coreano Kospi subiu 1,91%, a 2.488,64 pontos, em Seul. Entre os destaques, a fabricante de chips de memória SK Hynix saltou 9,84% e Samsung Electronics ganhou 2,76%, depois que a Microsoft anunciou planos de investir cerca de US$ 80 bilhões na construção de data centers para treinar modelos de IA e aplicações de nuvem em escala global.Na esteira, TSMC se elevou 4,65% em Taiwan, onde o índice Taiex avançou 2,79%, a 23.547,71 pontos.Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 teve leve variação positiva de 0,08% em Sydney, a 8.257,40 pontos, no terceiro dia seguido de ganhos.