IOF sobre compras com cartão de crédito no exterior cai para 3,38% neste ano

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre compras internacionais no cartão de crédito ficou mais barato desde a última quinta-feira (2). A mudança ocorreu por meio de um decreto publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 que determinou a extinção gradual da alíquota até 2028.O IOF é cobrado na utilização do cartão de crédito em compras internacionais (inclusive online), no cheque especial, em empréstimos, no resgate de valores mobiliários, em seguros e na compra e venda de moedas estrangeiras.O tributo também incide em compras nacionais, transferências para o exterior e saques internacionais.A alíquota, que era de 6,38% até 2022, caiu para 5,38% em 2023, 4,38% em 2024 e agora ficou em 3,38%.O valor cairá um ponto porcentual por ano até zerar no dia 2 de janeiro de 2028.A extinção do IOF sobre operações cambiais foi uma exigência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a entrada do Brasil no grupo.Como será a redução gradual do IOF:• 3,38%: a partir de 2 de janeiro de 2025• 2,38%: a partir de 2 de janeiro de 2026• 1,38%: a partir de 2 de janeiro de 2027• zero: a partir de 2 de janeiro de 2028O que é IOF e como funciona?O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um dos tributos mais relevantes para os operadores do mercado financeiro e investidores, considerando que ele incide sobre operações na bolsa de valores ou fundos imobiliários.A arrecadação e determinação de alíquotas deste tributo é federal, e ele também incide sobre todas as operações financeiras, como o crédito, câmbio e seguros, seja para pessoa física ou jurídica. Ele entrou em vigor a partir do Decreto nº 6.306/2007.