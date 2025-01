Uma Câmara de Progressistas

Sete dos nove vereadores da nova Câmara Municipal de Gramado, surgida das recentes eleições de 2024, são Progressistas e dois Republicanos, o que por certo torna mais fácil a vida do prefeito reeleito, Nestor Tissot, que também é do PP. Mas, para facilitar mais ainda seu trabalho, ele conta com o apoio dos dois Republicanos, a médica Maria de Fátima, e o guia Turístico Roberto Cavallin, que também estão fechados com o prefeito, até porque estavam coligados nas eleições.

Novos prefeitos sem maioria

Em 14 das 26 capitais estaduais, os prefeitos que assumiram na quarta-feira vão começar o mandato com menos de 50% de vereadores da base em suas câmaras municipais. Os dados são de pesquisa realizada pelo cientista político Humberto Dantas, coordenador do Coletivo Legis-Ativo, em parceria com pós-graduandos em Ciência Política da Fesp-SP. Os pesquisadores apontam que, para efeitos de análise da governabilidade dos novos prefeitos, a aferição do desempenho das coligações nas eleições é o mais recomendado.

Maior número de incêndios

O Brasil registrou em 2024 o maior número de incêndios desde 2010. Foram 278.229 focos, pior índice desde 2010, quando houve 319.383 ocorrências. Os focos aumentaram 46% em relação aos 189.891 registros de 2023, segundo dados do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O monitoramento também aponta o avanço de 48% nos focos de incêndio da América do Sul no último ano, sendo que o Brasil concentra o maior número de ocorrências da região.

Imposto chamado Pillar 2

Grupos multinacionais que possuem volume de negócios global anual superior a 750 milhões de euros passam a ser tributados com o imposto chamado Pillar 2. A Medida Provisória 1.262/2023 e a Instrução Normativa 2.228/2023 foram aprovadas pelo Congresso no dia 17 de dezembro e exigirão empenho dos grupos empresariais para ser aplicada. Já adotaram a regra 36 países. As obrigações das empresas se iniciam em 2025, como por exemplo o Adicional de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) a ser calculado e pago até julho de 2026.

Colônia de férias de verão

O Colégio Marista Santa Maria, de Santa Maria, está com inscrições abertas para a Colônia de Férias de Verão, que acontece de 20 de janeiro a 7 de fevereiro e é aberta à toda comunidade. A programação será no turno da tarde, das 13h30min às 18h, de segunda a sexta-feira. O cronograma completo pode ser acessado no site maristasantamaria.org.br. Entre as atividades propostas estão jogos, banho de mangueira e de espuma, hora do cinema e do desenho, contação de histórias, clube de ciências, pintura, massinha de modelar, robótica, festa para dançar, culinária, piquenique, psicomotricidade, brincadeiras com bexiga d'água e bolhas de sabão e escorrega na lona.

O mercado imobiliário

Em um ano com incertezas políticas e instabilidade econômica, o mercado imobiliário conseguiu obter bons resultados, superando a expectativa projetada para 2024. Neste cenário, incorporadoras que conseguiram aumentar o volume de entregas imobiliárias durante o ano, como a JS Empreendimentos, também conseguiram registrar acréscimo considerável nas vendas durante os últimos 12 meses. Já para 2025, as projeções dão conta de que o ano será de desafios e busca por estabilidade na realização de bons negócios. Para a diretora comercial, Juliana Castilho, os consumidores buscam cada vez mais boa localização e qualidade nos imóveis, e por isso, empresas como a JS conseguem se manter firmes e atuantes no mercado.