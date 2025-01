Dólar avança com dados fracos na China e permanência de receio fiscal

O dólar abriu nesta quinta-feira (2) o primeiro pregão de 2025 em alta na comparação com o real, refletindo tanto dados apontando enfraquecimento da atividade industrial da China - um sinal negativo para as exportações brasileiras - quanto a permanência de preocupações sobre o cenário fiscal doméstico.



"Quando se olha os PMIs, os países exportadores de commodities têm menos espaço para ganhar dólar. E olhando para a questão interna, ainda tem muito ruído doméstico, uma dívida que vai continuar crescendo e o juro real acima de 7%", disse Victor Arduin, gerente em gestão de riscos para energia e câmbio na Hedgepoint Global Markets.



Por volta das 9h55, o dólar à vista subia 0,63%, a R$ 6,2189, com máxima intradia de R$ 6,2267.



No mercado futuro, o dólar para fevereiro avançava 0,72%, a R$ 6,2490.