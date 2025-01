Governo entrega Licença Prévia para projeto de nova ponte entre Imbé e Tramandaí

No último dia de 2024, o governo do Rio Grande do Sul, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), entregou uma Licença Prévia à Prefeitura de Imbé. O documento, entregue pelo governador em exercício Gabriel Souza, atesta a viabilidade ambiental do projeto que prevê a construção de uma ponte rodoviária suspensa, interligando os municípios de Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.



A Licença Prévia (LP) de número 00138/2024 autoriza a localização, concepção e início do planejamento da obra. Durante a entrega, realizada em Tramandaí, o governador em exercício destacou que o projeto reflete um compromisso com a preservação ambiental.



“Entregamos a licença prévia para a nova ponte entre Tramandaí e Imbé, que não terá pilares na água, garantindo assim 100% de segurança e proteção ambiental. Será uma ponte suspensa, portanto não serão incluídos pilares no curso hídrico, protegendo a fauna local, especialmente os botos no Rio Tramandaí”, ressaltou Gabriel.

Segundo o presidente da Fepam, Renato Chagas, esta é uma etapa crucial que assegura a viabilidade ambiental do empreendimento, que agora seguirá os trâmites necessários. O próximo passo será a obtenção da Licença de Instalação, quando o projeto será analisado em mais detalhes e as condições para a execução das obras serão definidas.



A nova ponte, que será de responsabilidade da prefeitura de Imbé, prevê a construção de um complexo de pontes com 150 metros de extensão, conectando áreas estratégicas de ambas as cidades. A travessia está projetada para ser instalada nas proximidades da avenida Nilza Godoy, em Imbé, e das ruas Alfredo Elias e São Salvador, em Tramandaí.



Esse novo acesso funcionará como uma alternativa ao complexo de pontes Giuseppe Garibaldi, que historicamente apresenta congestionamentos. O governo do Estado já garantiu R$ 40 milhões para a execução da obra, com um custo total estimado em até R$ 80 milhões, devido às adaptações necessárias para assegurar a proteção ambiental.

O secretário adjunto da Sema, Marcelo Camardelli, destacou que o projeto da ponte suspensa é inovador e garante diferentes benefícios para o Litoral. “Além de preservar o meio ambiente e a fauna, não havendo estrutura dentro da água, a altura máxima prevista do vão livre é de 5,70 metros, garantindo também a navegação sob a estrutura”, explicou.



O prefeito de Imbé, Ique Vedovato, lembrou que a nova ponte é uma demanda antiga da comunidade e que beneficia não somente os municípios do Litoral, mas especialmente os veranistas, na alta temporada. “Desde 2013, reconhecemos que essa demanda não era apenas municipal, mas um problema de todos os níveis – regional, estadual e federal. Lutamos para garantir os recursos e, especialmente com a articulação do nosso governo, conseguimos a liberação de verbas significativas. Hoje, ao olharmos para o futuro, vejo essa obra como um marco que beneficiará não apenas nossa cidade, mas todo o Estado”, projetou.

Além disso, a ponte binária se constituirá como uma alternativa à ERS-786, criando um caminho alternativo para o tráfego que atualmente circula pela avenida Fernandes Bastos até a Ponte Giuseppe Garibaldi. O projeto prioriza o tráfego local, podendo atuar de forma contingencial durante possíveis interrupções das pontes já existentes. Com a inclusão de passarelas para pedestres, visa também o aproveitamento turístico da região.

Também participaram da cerimônia o deputado estadual Luciano Silveira, o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, o prefeito eleito do município, Juarez Marques, além de vereadores e lideranças locais.