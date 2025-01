Governo do Estado promove evento de inovação para conectar startups ao setor público

Conectar o Programa de Inovação do Tesouro do Estado (PIT) às startups gaúchas é o objetivo de um evento promovido em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), e apoio da Rede RS Startup. A primeira edição do PIT Conecta Startups, do Tesouro do Estado, ocorre no dia 9 de janeiro, a partir das 8h30min, no Auditório Multiuso (sala 204) do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc – prédio 99 A).

No evento, as startups terão a oportunidade de conhecer ações e projetos que têm sido executados e planejados para os próximos anos no Tesouro, com o propósito de acelerar a contratação de startups pelo setor público. Conforme nota do governo do Estado, serão realizadas ainda rodadas de networking com lideranças do Tesouro e da Sict.