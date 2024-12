Pop Center tem alta expectativa de vendas de ano novo

Projeção de boas vendas de ano novo animam os cerca de 600 lojistas do Centro Popular de Compras de Porto Alegre (Pop Center) em Porto Alegre. De acordo com Elaine Deboni, CEO do Pop Center, os consumidores vão em busca de itens para “virada” e de presentes que ficaram pendentes no período de Natal.Os lojistas fazem as suas apostas para a manutenção deste movimento de compras. "O Pop Center é conhecido por ser um espaço democrático e acessível, onde todos conseguem encontrar produtos que se encaixam nas suas necessidades e no seu orçamento.Comércio aposta na venda de roupas e acessórios na cor amarela"Para o Ano Novo, temos muitas opções de roupas e acessórios na cor amarela, que é considerada a cor dessa virada, nas lojas, além de itens decorativos para montar mesas e espaços temáticos para a virada", destaca Elaine. O Pop Center está localizado na avenida Júlio de Castilhos, 235, no Centro Histórico de Porto Alegre. O local está em atividade desde fevereiro de 2009 e foi desenvolvido para facilitar o trabalho dos antigos camelôs, hoje comerciantes populares regularizados.