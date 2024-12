Número de empregos formais criados no RS é o terceiro maior do país em novembro

De janeiro a novembro de 2024, foram contabilizados 91.761 postos com carteira assinada no Rio Grande do Sul. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados, nesta sexta-feira (27/12), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em novembro, o Estado criou 11.865 vagas de trabalho com carteira assinada, número resultante de 127.120 admissões e 115.255 desligamentos.



O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, ressaltou que os números positivos refletem as ações implementadas pelo governo do Estado através de programas e políticas de qualificação que favorecem a manutenção dos empregos. “Fizemos um trabalho importante, com foco nas pessoas, através de programas como o RS Qualificação, que já beneficiaram mais de 200 municípios em um investimento de mais de R$ 200 milhões, garantindo novas formas de renda para mais de 16 mil pessoas em todo o Estado”, destacou.



O secretário também salientou que, além dos programas para qualificação, o auxílio financeiro aos microempreendedores, através do programa MEI RS Calamidades, que faz parte do Plano Rio Grande, também contribui para o reflexo positivo dos dados do Caged. “Os MEIs representam uma parcela significativa no mercado de trabalho e, além disso, têm a possibilidade de contratar um funcionário, o que também permite mais pessoas com emprego formal”, acrescentou.



O setor do comércio liderou o ranking de vagas com carteira assinada criadas no mês, com saldo de 5.704 empregos. O setor de serviços vem na sequência, com 4.652 postos, seguido da agropecuária, com 2.531. A indústria e a construção tiveram uma leve queda, com saldo negativo de 909 e 113, respectivamente.



Os cinco municípios do Rio Grande do Sul que mais criaram vagas em outubro foram: Porto Alegre (2.174), Pelotas (1.367), Vacaria (1.183), Gramado (487) e São Leopoldo (452).



Acumulado do ano



No acumulado do ano, o saldo é positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. Até novembro, foram 1.442.490 contratações e 1.350.729 demissões. O setor de serviços foi o responsável pelo maior crescimento no período, com saldo de 44.297 vagas.