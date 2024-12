Mais de 60% dos empresários estão confiantes com desempenho do segmento em 2025, mostra pesquisa do Sebrae RS

Apesar do cenário não tão positivo no último bimestre, a 39ª edição da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios mostra certo otimismo dos empreendedores, uma vez que 62% dos entrevistados estão confiantes na melhoria do seu ramo de atividade e 47% estão confiantes na melhoria da economia do Rio Grande do Sul para o próximo bimestre. As informações são do Sebrae.

• LEIA TAMBÉM: Conheça os negócios que mais repercutiram no GeraçãoE em 2024

O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 24 de novembro. Nesta edição, a análise abrange a situação dos negócios, os desafios enfrentados, o desempenho em termos de faturamento e ocupação, o acesso ao crédito e as expectativas para o próximo bimestre, tanto no contexto econômico quanto no âmbito empresarial. Além disso, inclui ações e expectativas para as demandas de final de ano.



O estudo ouviu 442 empreendedores que são clientes do Sebrae RS, atendidos nos meses de setembro e outubro de 2024. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,6%. A amostra envolve os segmentos de serviços (54%), comércio (27%) e indústria (19%). Das empresas pesquisadas 48% são MEIs, 37% são microempresas e 15% de pequeno porte.



Para 48% dos empresários, há intenção de expandir as atividades nos próximos dois meses. Outros 43% pretendem manter o negócio. A expectativa de um aumento na ocupação, indicado por 29% dos empreendedores, demonstra otimismo em relação ao futuro. Contudo, 46% preferem manter a situação atual.



Os empreendedores também estão confiantes com relação às vendas de final de ano: 56% esperam um desempenho melhor que o ano anterior, enquanto 24% apostam que será igual a 2023.

Principais desafios enfrentados no último bimestre

A busca de crédito para o negócio é o plano de 37% dos entrevistados para o próximo bimestre, o que possibilitará atender às necessidades de capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, pagamento de dívidas, inovação e energias renováveis.



As principais ações para preparar os negócios para as demandas de final de ano são: investimento em marketing digital para aumentar a visibilidade e atrair clientes; planejamento financeiro para garantir fluxo de caixa; criação de promoções e descontos para estimular as vendas; e ajuste de horários para melhorar o atendimento e as entregas.



Balanço



A falta de recurso financeiro (44%), de clientes (43%), a alta dos custos (26%) e o endividamento do negócio (18%) foram os fatores que mais afetaram os micro e pequenos negócios no último bimestre. Conforme a pesquisa do Sebrae RS, 43% dos entrevistados indicaram redução do faturamento. Para 68%, a queda foi de até 50%. Por outro lado, 24% relataram aumento no faturamento no período. A ocupação de pessoas diminuiu para 30% dos entrevistados e aumentou para 14% dos empreendedores.



Atualmente, os maiores desafios para os negócios são aumentar as vendas (59%), equilíbrio financeiro (40%), busca de crédito (30%), aumento dos custos (28%), redução do poder de compra do consumidor (27%) e o planejamento do negócio (27%). Conforme dados da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios do Sebrae RS, 34% dos entrevistados procuraram financiamento para seus negócios e 51% desses buscaram recursos através de linhas emergenciais. O valor médio obtido foi de R$ 81,6 mil por empresa.



Os principais motivos para buscar financiamento foram o pagamento de contas, pagamento de dívidas, aquisição de máquinas e equipamentos, compra de estoque e matéria prima e reformas/obras civis.