IPC-S acelera em Porto Alegre na 3ª quadrissemana de dezembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de dezembro, informou nesta quinta-feira (26), a Fundação Getulio Vargas (FGV). Porto Alegre foi a segunda capital no rankig de alta, subindo de 0,31% para 0,51% no período.

O índice como um todo avançou no ritmo de alta, de 0,08% para 0,17%. A aceleração mais significativa entre as capitais aconteceu no Rio de Janeiro (0,02% para 0,25%). Salvador (0,60% para 0,77%) e São Paulo (0,13% para 0,24%) ficaram na terceira e quarta colocação.



Houve, por outro lado, ampliação da deflação em Brasília (-0,94% para -1,01%) e Belo Horizonte (-0,11% para -0,20%) e perda no ritmo de alta no Recife (0,19% para 0,13%).