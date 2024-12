CEEE Equatorial implementa operação especial para o fim do ano

Mais de 800 profissionais da CEEE Equatorial estarão a postos para atuar durante as festividades de Natal e no Ano Novo em toda área de concessão. Além do aumento e alocação de equipes em rotas estratégicas para facilitar o atendimento emergencial, o plano operacional da distribuidora inclui inspeção e manutenção em alimentadores e circuitos de baixa e média tensão que atendem os locais das principais festividades da área de concessão.

A assessoria de imprensa da empresa destaca que será dada atenção especial para o litoral, como os municípios de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Torres, Cassino e Tramandaí, que recebem milhares de turistas nesta época, além de Porto Alegre, na Usina do Gasômetro, e Costa Doce.



Dicas de segurança

Durante as comemorações de Natal e Ano Novo, os riscos de acidentes com a rede elétrica podem aumentar. Para que nada estrague os momentos de alegria, CEEE Equatorial dá dicas para garantir a segurança envolvendo energia elétrica durante os dias de festa:



- Não dirija após consumir bebidas alcoólicas para evitar o risco de colisões com postes, especialmente em alta velocidade;

- Não jogue objetos na rede elétrica, sejam eles metálicos ou não;

- Não toque em cabos elétricos no chão, mantenha a distância e acione imediatamente a companhia elétrica;

- Ao realizar atividades como poda de árvores ou instalação de enfeites, garanta que esteja longe dos cabos elétricos e postes;

- Evite conectar muitos aparelhos em uma única tomada para prevenir curtos-circuitos e incêndios;

- Ao sair, especialmente por longos períodos, desligue aparelhos eletrônicos da tomada para evitar surtos elétricos;

- Nunca manipule equipamentos elétricos com as mãos molhadas ou em ambientes úmidos;

- Ao realizar reparos elétricos, contrate profissionais capacitados para garantir a segurança;

- Sempre que for realizar qualquer manutenção elétrica em casa, desligue o disjuntor para cortar o fornecimento de energia;

- Ao manusear escadas e varas, certifique-se de que eles não toquem ou fiquem próximos a fios e cabos elétricos;

- Utilize protetores de surto para proteger aparelhos eletrônicos contra picos de energia, especialmente em épocas de tempestades.



Em caso de qualquer emergência relacionada ao sistema elétrico da CEEE Equatorial como cabos caídos, postes abalroados, árvores na rede, vazamento de energia, entre outros, a orientação é que o cliente ligue imediatamente para a Central de Atendimento da companhia, pelo número 0800 721 2333.