Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após ganhos em Wall Street por PCE nos EUA

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente com valorização firme nesta segunda-feira (23), após os ganhos em Wall Street na última sexta-feira, quando dado de inflação nos Estados Unidos moderou parte dos temores por um ritmo lento de cortes de juros.Métrica inflacionária preferida do Federal Reserve (Fed), o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu 2,4% na comparação anual de novembro, abaixo do esperado.O indicador e um acordo que evitou paralisação do governo americano melhoraram o humor em Nova York no último pregão da semana passada, em um movimento que ecoou também nas praças asiáticas.Assim, o índice Kospi encerrou a sessão em alta de 1,57% em Seul, a 2.442,01 pontos. A ações do setor de chips estiveram entre os destaques, com salto de 8,65% da Hanmi Semiconductor. Em Taiwan, o Taiex subiu 2,64%, a 23.104,54 pontos, sob apoio de TSMC (+4,35%).Em Tóquio, o Nikkei avançou 1,19%, a 39.161,34 pontos. Honda saltou 3,82% e Nissan ganhou 1,58%. Depois do fechamento dos mercados, as montadoras confirmaram a abertura de negociações por uma fusão. As discussões poderão incluir também a Mitshubishi, cujo papel avançou 0,62%.Os próximos dias devem ser marcados por volume de negócios reduzidos, em meio aos feriados de Natal e Ano Novo.Em Hong Kong, o índice Hang Seng se elevou 0,82%, a 19.883,13 pontos. Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto caiu 0,50%, a 3.351,26 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,29%, a 1.995,10 pontos.Na Oceania, o S&P/ASX 200 teve incremento de 1,67 em Sydney, aos 8.201,60 pontos.