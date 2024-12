Santa Catarina é a preferida em plataforma de aluguéis por temporada

As praias de Santa Catarina lideram nas buscas para as locações durante as festas de fim de ano e o verão. O dado faz parte de pesquisa recente realizada pela plataforma com 1,2 mil entrevistados em todo o Brasil. Balneário Camboriú aparece como o destino mais desejado no País para o Natal, em 1º lugar no ranking. Para o Ano Novo, a cidade aparece em 3º lugar na lista, além de ser um dos três destinos favoritos dos brasileiros para as férias de verão.

“Florianópolis ocupa o 9º lugar entre os destinos preferidos para o Natal e o 6º lugar para o Ano Novo, mostrando a força do Sul do País como uma das regiões mais procuradas pelos brasileiros no verão. Os destinos praianos de Santa Catarina se destacam, já que o litoral é o destino preferido dos brasileiros para uma viagem no verão (66%)”, detalha Maria Izabel Leme, Gerente Comercial da Booking.com no Brasil responsável pela região Sul.

Os tipos de acomodações preferidos dos brasileiros variam conforme o período. No Natal, a preferência se divide entre casas próprias, de amigos ou parentes, escolhidas por 30% dos viajantes, e hotéis, que atraem 29% das pessoas. Já no Ano Novo, os hotéis são a principal escolha, com 32% da preferência, seguidos pelos resorts (23%). Nesse período, também há maior interesse por campings, especialmente entre viajantes com idades entre 35 e 44 anos, com 6% optando por essa modalidade.

Durante as férias de verão (viagens de dezembro a março, excetuando Natal, Ano Novo e Carnaval), os hotéis (29%) e os resorts (27%) lideram as preferências dos viajantes, seguidos pelas pousadas (17%) e pelos apartamentos ou casas de temporada (12%). “Os dados mostram que as escolhas de acomodações variam de acordo com a época e o perfil dos viajantes, com maior destaque para hotéis e resorts durante as férias e as festividades”, explica Maria Izabel.

A gerente diz que os viajantes também procuram uma estadia que vá além de apenas um lugar para dormir e que ofereça comodidades e serviços que combinem conforto, conveniência e uma ótima experiência. Uma outra pesquisa da Booking.com que foi realizada de maneira independente no início de 2024 com 32.300 entrevistados em 32 países e territórios, incluindo o Brasil, mostra que o ar-condicionado é a principal exigência de uma acomodação, considerado essencial por 83% dos viajantes. Espaços exteriores, como jardins e terraços, também são importantes para 71% dos hóspedes, proporcionando momentos de relaxamento e conexão com a natureza.

Para quem viaja de carro, 62% destacam a conveniência de contar com estacionamento no local. Além disso, piscinas são apreciadas por 58% dos turistas, tanto como forma de relaxar após passeios quanto para entretenimento sem sair da acomodação.

A mesma pesquisa da Booking.com sobre viagens de fim de ano e de verão mostra que, para as férias de verão (viagens de dezembro a março, excetuando Natal, Ano Novo e Carnaval), 38% dos viajantes gastariam até R$ 5 mil com passagens e acomodações, enquanto 27% indicam despesas entre R$ 5 mil e R$ 8 mil, e 35% planejam gastar acima de R$ 8 mil.

Durante o Natal, os turistas tendem a ser mais econômicos, com 20% gastando até R$ 2 mil. Para o Ano Novo, 34% dos viajantes planejam gastar entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, enquanto 26% destinam um orçamento entre R$ 5 mil e R$ 8 mil.

Um percentual menor, 16%, está disposto a investir entre R$ 8 mil e R$ 11 mil, e 9% têm previsão de gastos acima de R$ 11 mil. Já a faixa mais econômica, com gastos de até R$ 2 mil, corresponde a 15% dos entrevistados. “Esses dados mostram que o comportamento de consumo dos viajantes varia conforme a ocasião, com maior tendência à economia em datas comemorativas, como o Natal, e um aumento no orçamento disponível no Ano Novo e, principalmente, durante as férias de verão, quando não há a pressão de celebrações específicas. Esse equilíbrio reflete o desejo dos turistas de aproveitar experiências mais elaboradas e duradouras no período de alta temporada, destinando recursos para acomodações e atividades que proporcionem lazer e conforto durante viagens mais longas”, afirma.

Os turistas estrangeiros também buscam a Booking para se hospedar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Segundo um levantamento da plataforma, Florianópolis, em Santa Catarina, se destaca globalmente, ocupando a 4ª posição entre os destinos mais buscados no mundo para a temporada de verão de 2025, com um crescimento de 107% em relação ao ano anterior. Esse resultado coloca a cidade à frente de centros turísticos renomados, como Tóquio e Roma, reforçando o interesse crescente de viajantes internacionais pelo Brasil. Por se tratar de pesquisa de acomodações, entretanto, os resultados não refletem os destinos mais reservados no período.