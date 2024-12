Porto do Rio Grande registra novembro com maior movimentação em 10 anos

O Porto do Rio Grande alcançou em novembro de 2024 a maior movimentação de cargas para o mês nos últimos 10 anos, com um total de 4.140.041 toneladas. O volume representa um crescimento de 117% em relação a novembro de 2014, quando foram movimentadas 1.909.345 toneladas.

As principais origens das importações no período foram China, com 1.357.468 toneladas, Argentina, com 1.726.589 toneladas, Estados Unidos, com 857.539 toneladas, e Rússia, com 659.456 toneladas. "Esse resultado é reflexo de todas as ações do processo de recuperação gaúcho após calamidade. Além disso, demonstra a concretização do fortalecimento da Portos RS como hub logístico", destacou Cristiano Klinger, presidente da Portos RS.



Entre os tipos de carga mais movimentados, destacam-se soja em grão, farelo de soja, celulose e cloreto de potássio. Esse desempenho indica a posição do Porto do Rio Grande como um eixo estratégico para o comércio exterior, contribuindo diretamente para a economia do Rio Grande do Sul e para o fortalecimento das cadeias logísticas nacionais.