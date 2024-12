Serra gaúcha amplia vocação para o turismo

Polo de turismo, Gramado e Canela contribuem para o fortalecimento da economia de outros município serranos. Nos últimos anos, inúmeros municípios têm ampliado o grau de especialização de seus produtos e serviços, contribuindo para que o visitante permaneça por um período maior nos estabelecimentos locais antes de se deslocar para o seu destino pré-programado.O fato não é novo, porém, a Serra gaúcha vem assumindo e consolidando naturalmente a sua votação econômica com base nos negócios voltados ao turismo. O visitante não é mais atraído simplesmente pela bela geografia da região, mas por robusta estrutura, como no caso de Gramado, em que a rede hoteleira conta com 26 mil leitos e com várias atrações, como o Natal Luz, reunindo todos os anos muitas pessoas.Bento Gonçalves, situado a 130 Km de Porto Alegre, também é outro destino certo para o turismo e construiu a sua imagem com a “Capital da Uva e do Vinho no Brasil”. A região cativa os visitantes também pelos parreirais.Entre as atrações, em Bento Gonçalves, o destaque é o evento “Natal nos Vinhedos” que encerra sua programação neste fim de semana. A agenda de atrações segue na sexta-feira (20) e no sábado (21), no Vale dos Vinhedos, com atividades artísticas gratuitas e opções enogastronômicas oferecidas por cerca de 40 empreendimentos da região, entre eles, vinícolas e restaurantes variados.O município reúne o maior número de vinícolas por metro quadrado da América Latina, sendo que em cada uma delas apresenta tem programação especial para atender não só no período das festas de final de ano, mas com atrações já para 2025. Durante o período da vindima, entre janeiro e março, muitos estabelecimentos ligados à Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) preparam roteiros que aproximam o visitante da cultura local.Há um cenário preparado para bem-receber com foco na tradição dos imigrantes italianos, trazendo uma atmosfera do passado com práticas antigas, como a pisa das uva e, em paralelo, acompanhado por uma rica e farta gastronomia oferecida por hotéis e restaurantes locais. O quadro voltou a ser promissor com a ampliação dos destinos aéreos no Aeroporto Salgado Filho, afetado pela enchente, mas por outro lado, o ano de 2024, vai ficar marcado pela catástrofe climática ocorrida em abril/maio e que impactou muitas regiões gaúchas. Conforme a Emater, em Bento Gonçalves muitos agricultores passaram por dificuldades e algumas agroindústrias foram afetadas em função de deslizamentos de terra que prejudicaram o acesso, o transporte e o escoamento de vários produtos de agroindústrias e vinícolas.Vinícolas têm programação especial na vindimaEntre os atrativos que irão movimentar ainda mais a economia de Bento Gonçalves estão iniciativas como a vindima da Vinícola Videiras Carraro que ocorrerá até o dia 20 de fevereiro de 2025. A colheita e pisa das uvas, acompanhada de música italiano ao vivo, com lanche caseiro com pão colonial, queijo, salame, copa e geleia, além de vinho, espumante, suco de uva e água.Já a Vinícola Cave do Sol oferece duas experiências durante o período. Na “Experiência Harmonizada Inspirada na Uva”, disponível de 10 de janeiro a 30 de março, o visitante participa de um tour pelas caves da vinícola e de uma harmonização que reúne quatro vinhos, um suco e cinco petiscos. Na opção Vindima 2025, nos dias 15 e 22 de fevereiro e 1 de março, o pacote inclui colheita e pisa de uva, música italiana ao vivo, lanche típico e vinhoHá atrações organizadas também pela vindima da Monte Chiaro Vinhos Finos e da vinícola Dom Cândido. A vindima diurna será nos dias 25 de janeiro e 1 e 15 de fevereiro, com transporte de trator até o local da colheita e a vindima noturna, no dia 1 de março.Outra experiência imersiva tem como palco a Casa Valduga, entre os dias 4 e 27 de fevereiro. A programação “Caminhos da Colheita” com comidinhas e espumante, história da vinícola com degustação de quatro produtos e ida aos parreirais de trator para a colheita e a pisa de uva.A Vinhos Larentis, por sua vez, oferece duas opções para celebrar a vindima. A colheita noturna ainda conta com vagas disponíveis nos dias 8 e 15 de fevereiro. Já o Hotel Villa Michelon dá a largada para sua “La Bella Vendemmia” no dia 17 de janeiro. Até o dia 14 de fevereiro, sempre às sextas, haverá visita guiada e colheita simbólica de uvas; pisa de uvas e filó (festa típica).