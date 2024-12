Instituto RSNASCE realiza distribuição de doações arrecadadas em festival

Criado para auxiliar a recuperação dos setores de turismo e eventos no Rio Grande do Sul após as enchentes, o Instituto RSNASCE inicia mais uma etapa de distribuição das arrecadações recebidas no Festival Salve o Sul, realizado em junho, no Allianz Parque, em São Paulo. A ação promovida em parceria com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) irá contemplar profissionais da área de eventos e de entretenimento gaúcho. A entrega está ocorrendo nesta semana.

De acordo com fundador e presidente da iniciativa, Vinícius Garcia, será repartido o valor de R$ 1 milhão dividido para 800 trabalhadores, sendo R$ 1.150 por pessoa e R$ 3.333 para 24 Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) atingidos pela cheia de maio de 2024. “Foram alguns meses de negociações, planejamento, estruturação jurídica e somos gratos pela paciência de todos, mas a primeira rodada tomou um grande tempo de todos os envolvidos para viabilizar esta importante ajuda”, destacou o dirigente.

A primeira leva de transferências se encerrou no dia 2 de dezembro e contemplou os beneficiados em ordem alfabética. Para receber o auxílio, os profissionais selecionados deviam possuir uma conta bancária em seu nome, facilitando a transferência dos recursos.

Além disso, a coleta de dados permitiu que o RSNASCE e as entidades parceiras – Apta, MS Áudio, ASSMURS, Circo Sul e CTG Independência Gaúcha – desenvolvessem um panorama detalhado da situação dos trabalhadores do setor, contribuindo para a formulação de estratégias eficazes para a recuperação econômica do turismo e eventos no Estado.

“O RSNASCE vai estar firme e forte em 2025 e nos próximos anos para garantir que nosso mercado esteja cada vez maior, mais forte, mais consolidado e mais integrado”, comemora Garcia.