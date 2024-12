CMPC investe R$ 216 milhões em manutenção preventiva e modernização de equipamentos

A CMPC realizou o investimento de R$ 216 milhões na Parada Geral (PG) para manutenção de equipamentos da linha 1 da unidade de Guaíba. Com duração total de 45 dias, a operação é considerada como um marco importante para a continuidade e otimização das atividades da empresa.

"A realização desta Parada Geral foi um desafio que exigiu um esforço conjunto de todos os envolvidos, mas os resultados serão fundamentais para garantir a excelência operacional da linha 1", afirma o diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda.

A PG faz parte do Projeto Revamp, que visa modernizar e otimizar equipamentos essenciais da linha 1. Mais de 3 mil profissionais trabalharam em 27 projetos de alta complexidade, com foco em segurança e respeito ao meio ambiente.

LEIA TAMBÉM: Câmara aprova projeto que regulamenta a reforma tributária



A operação de manutenção preventiva teve efeito na economia local ao priorizar as empresas gaúchas na prestação de serviços. Do montante, R$ 87 milhões foram direcionados a mais de 30 empresas do Rio Grande do Sul. Além disso, R$ 2 milhões foram aplicados na aquisição de materiais e serviços de Guaíba, fortalecendo ainda mais a cadeia produtiva regional.

"Seguimos comprometidos em apoiar o desenvolvimento da nossa região, gerando empregos e oportunidades para os gaúchos", afirma Lacerda. "Acreditamos que este investimento é fundamental para a reconstrução econômica e para um futuro mais próspero para todos", conclui.