Colunista do Jornal do Comércio recebe comenda da inovação de Porto Alegre

Prêmio Inovação de Porto Alegre celebrou o empresário Jorge Gerdau Johannpeter Patricia Knebel Instituto Caldeira O 2ºcelebrou o, a colunista do Jornal do Comércio,, e o CEO do, Pedro Valério, comendadores da inovação. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira, 16 de dezembro.

As comendas são entregues para personalidades com trajetória relevante na inovação da capital gaúcha Eles se unem aos atuais comendadores Jorge Audy (superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs e do Tecnopuc), José Renato Hopf (presidente do South Summit Brazil e cofundador da 4all) e André Godoy.

A cerimônia foi comandada pelo secretário municipal de Inovação de Porto Alegre e coordenador do Pacto Alegre, Carlos Pinto da Silva Filho, e ocorreu no Parque Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc). A iniciativa é do Gabinete da Inovação da Prefeitura de Porto Alegre e busca reconhecer aqueles que colaboram com a geração de conhecimento, processos, produtos e serviços de relevância pública.

Prefeitura da capital gaúcha realizou nesta segunda-feira o 2ª Prêmio Inovação Porto Alegre TÂNIA MEINERZ/JC

Além das comendas, o 2º Prêmio Inovação de Porto Alegre recebeu mais de 200 inscrições, e 20 finalistas por categorias.

Os vencedores foram: Letícia Batistela (presidente da Procempa), Smart Policing Lab - Brigada Militar, Tecnopuc, Co.nectar hub, Cootravipa e Formô hub.

Também foram entregues premiações especiais pelo trabalho durante as enchentes, como para Mariana Gutheil, co-fundadora e CEO da No One.

Os 20 destaques do ano

Ames Impulsiona

Associação Empreendedoras da Restinga

Associação Gaúcha de Startups (AGS)

Banritech

Co.nectar hub

Cootravipa

Débora Chagas

Hub Formô

Hub One Feevale

Impulsiona RS

Laboratório Resíduo Zero Porto Alegre

Letícia Batistela

Mais Pra Ti

Michel Couto - Hub Formô

Persepolis

Roberto Santos Donato

Projeto BRDE Labs RS

Senac Comunidade

Smart Policing Lab - Brigada Militar

Tecnopuc