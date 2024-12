Feevale Techpark comemora duas décadas

Mais de 122 empresas vinculadas, que geraram cerca de 1 mil empregos diretos e faturaram pelo menos R$ 260 milhões.

Os dados de 2024 do Feevale Techpark são promissores e foram apresentados durante a cerimônia de celebração dos 20 anos do parque tecnológico da Universidade Feevale. O encontro aconteceu no Câmpus II, em Novo Hamburgo, e reuniu representantes de empresas, poder público, imprensa e parceiros do parque.

"Tivemos um crescimento impressionante nos últimos anos, estamos com a capacidade lotada e, por isso, abrimos para residentes externos e pessoas que querem fazer a interlocução com o parque. Não estamos mais limitados pelo espaço físico. Os números são incríveis, mas nosso maior ativo é o engajamento que construímos com a nossa comunidade", celebra a diretora de Inovação da Feevale, Daiana de Leonço Monzon.

Olhando para o futuro, 2025 deverá ser um ano importante. A expectativa é lançar um novo condomínio empresarial em Campo Bom, que contará com 16 lotes, e uma área superior a 10 hectares.

Também será lançado o Hub Onehealth, primeira incubadora tecnológica em biotecnologia e saúde única do Rio Grande do Sul, na unidade de Campo Bom do parque. A instituição foi contemplada no edital Parques Tecnológicos, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCTI), que destinará cerca de R$ 15 milhões em recursos ao projeto.

Daiana conta que a instituição vai ampliar as conexões do parque com a universidade. Dentro dessa perspectiva, um dos projetos chave será o Open park com alunos, uma oportunidade para a comunidade acadêmica conhecer de perto as empresas do Feevale Techpark, e entender como uma ideia pode se tornar uma startup.

Ela também contou que está confirmada a terceira edição do Feevale Summit, evento de empreendedorismo e inovação da Universidade, que acontecerá nos dias 1º e 2 de outubro de 2025.

O Feevale Techpark, que já foi reconhecido como um dos três melhores do Brasil pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), possui unidades em Campo Bom, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Além disso, coordena o Hub Agro, em Esteio, e atua em Sapiranga.

A ambição é ampliar ainda mais a atuação, expandindo também internacionalmente. "Esse olhar global não é apenas nosso, mas também das empresas que estão aqui conosco", resume. Ainda com esse olhar da comunidade, o Feevale Techpark vai buscar atrair grandes companhias que possam gerar mais negócios e também apoiar o crescimento das operações menores.

"Uma das nossas maiores motivações é trabalhar para que tenhamos mais empresas, mais empregos gerados e mais faturamento, podendo estar em diversos municípios, estados e países, como parque tecnológico da Universidade Feevale", afirma a gestora.

O reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, comenta que a Feevale tem muitos motivos para comemorar o passado e projetar o futuro. "Vivemos um momento bem especial do ecossistema de inovação gaúcho, com os ambientes de inovação fortalecidos, novas empresas surgindo e as companhias tradicionais se conectando também com a universidade e desenvolvendo inovação", destaca. "Com certeza, o parque tecnológico da Universidade Feevale contribui para colocar o Vale do Sinos e o Rio Grande do Sul no cenário da inovação mundial. Temos um desafio muito grande, que envolve a universidade, as empresas, o poder público, a sociedade, em favor da educação, da inovação e do empreendedorismo, e temos procurado cumprir nosso papel com excelência", complementa o reitor.