Ásia: bolsas fecham sem sinal único, à espera de possíveis estímulos na China e de CPI nos EUA

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira (11), em meio à esperança por mais medidas de estímulo econômico na China. Investidores operaram em compasso de espera pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, nesta manhã.Autoridades chinesas discutem o cenário econômico na Conferência Central de Trabalho Econômico, encontro anual que começa hoje. Na última segunda-feira, o principal órgão político do país sinalizou intenção de adotar uma política fiscal "mais proativa" e uma postura monetária "moderadamente frouxa" em 2025.Neste cenário, o índice Xangai Composto encerrou a sessão com valorização de 0,29%, a 3.432,49 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,76%, a 2.090,92 pontos. Por outro lado, o Hang Seng cedeu 0,77% em Hong Kong, a 20.155,05 pontosO Julius Baer prevê que os mercados acionários chineses avançarão no horizonte de seis a 12 meses, diante da disposição de Pequim de manter o apoio econômico. "Mas o caminho é incerto, à medida os investidores avaliam o apoio à política interna em contraponto às políticas comerciais desfavoráveis dos EUA", pondera o banco, em referência às ameaças de tarifas pelo presidente eleito americano, Donald Trump.Entre outras praças, o índice Kospi subiu 1,02% em Seul, a 2 442,51, e manteve a gradual recuperação após o baque causado pela lei marcial temporária decretada pelo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, na semana passada. Apesar disso, a crise política segue em andamento, depois que o ex-ministro da Defesa do país, Kim Yong-hyun, tentou suicídio na prisão, de acordo com investigadores.O índice Nikkei, de Tóquio, teve marginal variação positiva de 0,01%, a 39.372,23 pontos, limitado pelas especulações de que o Banco do Japão (BoJ) pode voltar a aumentar juros, após aceleração da inflação no atacado.Na contramão, o Taiex, de Taiwan, cedeu 0,96%, a 22.903,63 pontos, em meio a tensões com a China. Na Oceania, o S&P/ASX 200 perdeu 0,47%, a 8.353,60 pontos, em Sydney.